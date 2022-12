Sicurezza: capo Mossad, l'Iran pianifica di incrementare fornitura di armi alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran sta pianificando di espandere la propria fornitura di armi alla Russia, oltre che aumentare l’arricchimento dell’uranio. Lo ha dichiarato il capo dell’agenzia di intelligence israeliana, il Mossad, David Barnea, durante una cerimonia, citato dai media locali. “Stiamo mettendo in guardia sui piani futuri dell’Iran per approfondire e incrementare la fornitura di armi avanzate alla Russia”, ha affermato Barnea. Per il numero uno del Mossad, “l’Iran sta diventando più estremo e sta intensificando i tentativi di compiere attacchi terroristici, che fermiamo ogni giorno in tutto il mondo”. In particolare, ha proseguito Barnea, l’Iran sta cercando di “agire contro Paesi musulmani amici nella regione”. (Res)