Usa: Senato approva pacchetto per rifinanziare le attività del governo

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto per rifinanziare le attività del governo federale nell’anno fiscale 2023. La proposta, approvata con 68 voti favorevoli e 29 contrari, ha posto fine alle trattative dei negoziatori democratici e repubblicani, che si sono prolungate e hanno costretto il Congresso ad approvare nei giorni scorsi una proroga dei finanziamenti al governo fino al 23 dicembre. Il pacchetto, che include nuovi aiuti all’Ucraina e un rafforzamento della spesa per la difesa, passerà ora alla Camera dei rappresentanti. Il disegno di legge “omnibus” include 773 miliardi di dollari per le attività del governo sul piano domestico e circa 850 per la spesa militare. (Was)