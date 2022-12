Venezuela: partiti di opposizione votano contro estensione leadership Guaidò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti di opposizione in Venezuela hanno votato per mettere fine al mandato di Juan Guaidò come leader del cosiddetto governo ad interim. Il mandato dell’autoproclamato presidente ad interim, dunque, terminerà il 5 gennaio 2023, come da calendario. 72 deputati su 104 hanno votato contro l’estensione del mandato di Guaidò per un altro anno, 23 hanno votato a favore e nove si sono astenuti. Non è ancora chiaro come cambierà il cosiddetto governo ad interim, riconosciuto dagli Stati Uniti come il legittimo governo del Venezuela. I membri dei principali partiti di opposizione si riuniranno una seconda volta per definire una posizione quanto già unitaria in vista delle prossime elezioni. Dopo la sua autoproclamazione a capo dello stato, nel gennaio 2019, Guaidò ha subito ottenuto il sostengo dell’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump e di molti Paesi europei, senza tuttavia mai esercitare un reale controllo del Paese, le cui forze armate sono sempre rimaste fedeli a Maduro. L’amministrazione Biden, riferisce l'emittente “Bloomberg” citando fonti anonime, ha fatto sapere che continuerà a sostenere il governo ad interim, a prescindere dalla forma che assumerà. (Vec)