Legge Bilancio: M5s, su 18App governo allo sbando totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo oggi pomeriggio il presidente della commissione cultura alla Camera Mollicone, ospite di Serena Bortone a 'Oggi è un altro giorno' su Rai1, dichiarava che 'da ieri la 18app non esiste più'. Stasera il sottosegretario all'economia Freni afferma invece che 'i nati nel 2004 avranno il beneficio per i 18 anni secondo le regole vigenti'. Quindi la 18app esiste ancora, e le nuove regole, cioè le Carte cultura e merito legate a reddito e voto di maturità, scatterebbero nel 2024. Ma mai come in questo caso il condizionale è d'obbligo, visto il caos pietoso a cui stiamo assistendo da un governo e da una maggioranza allo sbando totale". Lo sottolineano gli esponenti del Movimento 5 stelle in commissione cultura alla Camera.(Rin)