Usa: Biden, mai stato così ottimista su prospettive dell’economia

- Gli anni della pandemia sono stati difficili, e il tasso di inflazione a livello globale è rimasto a livelli elevati per più tempo del previsto: tuttavia, guardando indietro al 2022, non “sono mai stato così fiducioso sulle prospettive economiche degli Stati Uniti”. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, in un editoriale pubblicato su “Yahoo News”. “La resilienza dei cittadini statunitensi ha aiutato la ripresa dopo la crisi economica causata dalla pandemia, e le famiglie stanno finalmente tornando ad avere un po’ di sollievo”, ha scritto il presidente, aggiungendo che “servirà ancora del tempo per riportare l’inflazione a livelli sostenibili”, anche se gli ultimi progressi stanno riportando il Paese sulla strada di una crescita sostenibile. (Was)