Usa-Qatar: consigliere Sullivan sente ministro Esteri, focus su Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha avuto un colloquio telefonico con il vicepremier e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ringraziando le autorità di Doha per l’aiuto nel recente rilascio di due cittadini Usa precedentemente detenuti in Afghanistan. Entrambi, riferisce una nota, hanno espresso preoccupazione per le azioni dei talebani, che hanno vietato l’accesso alle università in tutto il Paese. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla situazione in Ucraina. (Was)