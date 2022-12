Usa: 6 gennaio, commissione parlamentare d'inchiesta ha pubblicato il rapporto conclusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione d'inchiesta della Camera dei rappresentanti Usa sull'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021 ha pubblicato nella serata di ieri il suo rapporto conclusivo, che segna il culmine di un anno e mezzo di deposizioni e indagini. Il rapporto - un documento di ben 845 pagine - è stato divulgato tre giorni dopo l'ultimo incontro della commissione, che ha raccomandato l'incriminazione dell'ex presidente Donald Trump per il suo presunto ruolo nell'irruzione di centinaia di manifestanti negli edifici del Campidoglio. "(Trump) ha perso le elezioni del 2020 e lo sapeva, ma ha scelto di tentare di restare in carica attraverso un piano articolato per ribaltare il risultato (delle elezioni) e bloccare il trasferimento dei poteri. Alla fine, ha sollevato la folla a Washington pur sapendo che era armata e alterata, l'ha indirizzata al Campidoglio e l'ha incitata a combattere furiosamente. Su questo non c'è dubbio", ha accusato la deputata democratica Bennie Thompson, una dei membri della commissione, secondo cui "queste conclusioni hanno dato forma al rapporto finale della commissione". Il rapporto è frutto di 11 audizioni pubbliche, un migliaio di testimonianze e migliaia di documenti, sulla base dei quali la commissione ha chiesto che Trump vena incriminato per aver "incitato, assistito e sostenuto" una insurrezione. Dal lavoro della commissione si è dissociato sin dal principio il Partito repubblicano, dopo la decisione della presidente della Camera, Nancy Pelosi, di bocciare le nomine per la commissione proposte dal partito. (segue) (Was)