Giappone: indice prezzi al consumo aumenta del 3,7 per cento a novembre, ai massimi dal 1981

- L'indice core dei prezzi al consumo del Giappone si è attestato al 3,7 per cento nel mese di novembre, vicino ai massimi da 41 anni a questa parte, per effetto dei forti rincari di generi alimentari ed energia esacerbati dal deprezzamento dello yen. Lo certificano i dati pubblicati oggi dal ministero degli Affari interni e delle comunicazioni giapponese. L'indice core, che esclude i prezzi degli alimenti freschi, ha registrato un incremento per il 15mo mese consecutivo, e l'aumento del 3,7 per cento è il più elevato registrato nel Paese da dicembre 1981. La Banca del Giappone (BoJ) ritiene che l'inflazione tornerà presto a calare entro l'obiettivo del 2 per cento, ma questa settimana ha comunque sorpreso i mercati con una improvvisa modifica ai parametri di fluttuazione dei tassi di interesse sulle obbligazioni a 10 anni. (segue) (Git)