Legge Bilancio: Lucaselli (Fd'I), se opposizione non capisce risposte governo non è nostro problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio "è iniziata alle 18:45 e fino alle 19:40 è stata data la possibilità a tutti i gruppi di porre le proprie domande alle quali il governo ha puntualmente risposto. L'esecutivo ha anche risposto sulle tabelle allegate già a disposizione dei parlamentari, quindi evidentemente l'azione dell'opposizione era ostruzionistica. La scelta del presidente Mangialavori di iniziare le votazioni è stata corretta e rispettosa di tutti. Se l'opposizione non capisce le risposte che dà il governo è un problema dell'opposizione e non nostra". Lo ha dichiarato Ylenja Lucaselli, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Bilancio della Camera, rispondendo alle proteste dei deputati dell'opposizione nel corso della seduta.(Rin)