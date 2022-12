Brasile: parlamento approva la legge di bilancio per l'anno 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Brasile ha approvato la Legge di bilancio annuale (Loa) per l'anno 2023. La legge prevede una spesa complessiva di 5.300 miliardi di real (959 miliardi di euro), di cui 2mila miliardi (362 miliardi di euro) destinati al rifinanziamento del debito pubblico. La Loa del 2022 aveva previsto una spesa complessiva di 4.730 miliardi di real (856 miliardi di euro) di cui 1.880 miliardi (340 miliardi di euro) destinati al rifinanziamento del debito pubblico. La manovra è stata votata nelle due Camere in tempi rapidi, e trasmessa al presidente per la promulgazione, a poche ore dall'approvazione in via definitiva della proposta di emendamento costituzionale (Pec), che ha consentito di prevedere nella finanziaria del 2023 la violazione degli attuali limiti al tetto della spesa pubblica per garantire la continuità di un sussidio per la popolazione meno abbiente. Il visto buono alla Pec era l'ultimo ostacolo per l'approvazione della legge elaborata dal gruppo di transizione del presidente eletto Luiz Inacio Lula da Silva. Il testo della riforma traduce in norma costituzionale una delle principali promesse fatte dal presidente eletto, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso della campagna elettorale. (segue) (Brb)