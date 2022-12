Brasile: parlamento approva la legge di bilancio per l'anno 2023 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regola dei vincoli di bilancio che limita la spesa pubblica è stata creata nel 2016, durante il governo di Michel Temer, e sarebbe dovuta valere per 20 anni (poi corretti a dieci). Per ottenere gli sforamenti utili al finanziamento di "Auxilio Brasil", il presidente Jair Bolsonaro ha dovuto approvare lo stato di emergenza, motivandolo prima alla crisi sanitaria del nuovo coronavirus, quindi all'incremento dell'inflazione. Il via libera alla Pec, ha assicurato il presidente del Parlamento, Rodrigo Pacheco, garantirà "a tutti i brasiliani e brasiliane standard minimamente accettabili di dignità umana e di esercizio dei diritti di cittadinanza". (segue) (Brb)