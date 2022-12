Colombia: governo chiede cessate il fuoco natalizio ai dissidenti delle Farc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessun altro colombiano dovrebbe morire o essere ferito a causa della violenza, motivata politicamente o meno", si legge nella dichiarazione dell'Alto Commissario per la Pace in cui si sottolinea che il governo del presidente Gustavo Petro ha l'obiettivo di difendere la vita dell'intera popolazione: "civili, militari, e anche quella di chi agisce oggi contro la legge". In molti comuni della regione del Cauca nelle ultime settimane si è registrata un'escalation di violenza ad opera di dissidenti delle Farc. Tuttavia, le autorità colombiane hanno esteso l'appello al cessate il fuoco a "tutte le organizzazioni che portano avanti la lotta armata" nel Paese. (Mec)