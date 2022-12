Roma: Campidoglio, domani traffico limitato per sforamento polveri sottili, Tpl gratuito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dello sforamento dei dati delle polveri sottili, confermato anche in serata alle ore 19, nel rispetto delle norme vigenti a tutela della salute pubblica il Campidoglio ha firmato un’ordinanza per la limitazione del traffico privato per domani pomeriggio dalle 17.30 alle 20.30 e per il 24 mattina dalle 6.30 alle 9.30. Lo comunica, in una nota, il Comune di Roma. I mezzi di trasporto pubblico - prosegue la nota - saranno gratuiti sia domani a partire dall’orario pomeridiano del blocco e fino a fine servizio, sia il 24 dicembre per tutta la giornata, decisione peraltro già prevista e annunciata in precedenza. Nella giornata del 24 - conclude la nota - saranno inoltre spenti i riscaldamenti degli edifici pubblici. (Com)