Brasile: governo impone tariffe più alte all'import di acciaio dalla Cina (3)

- "L'adozione di strumenti di difesa commerciale è un'azione legittima, riconosciuta dall'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), ed essenziale per correggere gli squilibri causati da pratiche sleali", sottolinea il presidente di Abal. L'indagine di Secex sulla pratica delle sovvenzioni ha riguardato cinque anni - dal 2016 al 2020. Nel periodo la Gecex ha riconosciuto l'esistenza di sovvenzioni impugnabili concesse dal governo cinese in sei dei sette programmi analizzati, riscontrando danni all'industria nazionale. L'anno scorso, il Brasile ha importato 136,5 mila tonnellate di laminati di alluminio. Di questo volume, il 72 per cento (84,5 mila tonnellate) è stato importato dalla Cina. (brb)