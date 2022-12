Usa-Turchia: Blinken sente omologo, focus su Ucraina e Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu, ringraziando le autorità di Ankara per il contributo all’iniziativa per il trasporto di grano dai porti ucraini sul Mar Nero, mediata dalle Nazioni Unite. Le parti, riferisce una nota, hanno ribadito l’importanza del sostegno della Nato all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia. Il capo della diplomazia di Washington ha anche sottolineato la necessità di porre fine alle tensioni in Siria. (Was)