Bolivia: ministro Economia prevede crescita del 4 per cento nel 2022 e del 4,86 nel 2023

- Il ministro dell'Economia della Bolivia, Marcelo Montenegro, stima che il Paese chiuderà il 2022 con una crescita economica prossima al 4 per poi recuperare fino al 4,86 per cento nel 2023. "Nonostante alcuni eventi avversi come lo sciopero a Santa Cruz e le avverse condizioni climatiche, l'economia crescerà intorno al 4 per cento. Per il prossimo anno stimiamo una crescita più alta, sopra la media della regione, intorno al 4,86 per cento", ha detto Montenegro nel corso della conferenza stampa di fine anno, trasmessa dal vivo su Facebook. Il ministro ha poi evidenziato che il governo stima l'inflazione a fine anno al 3 per cento, "la più bassa della regione", con un aumento fino al 3,57 nel 2023. Il governo prevede risultati positivi anche per la bilancia commerciale e per il tasso di disoccupazione, che dovrebbe chiudere di poco sopra al 4 per cento.(Brb)