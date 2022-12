Colombia: governo chiede cessate il fuoco natalizio ai dissidenti delle Farc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissario per la pace della Colombia ha chiesto ai dissidenti delle estinte Forze armate rivoluzionarie di Colombia (Farc) di cessare le ostilità durante il periodo natalizio. In un comunicato pubblicato su Twitter le autorità colombiane hanno invitato i gruppi armati ad "ascoltare il grido di pace del popolo della regione di Cauca", dove si sono registrati numerosi attentati nelle ultime settimane e a "rendere fertile il terreno del dialogo" con un cessate il fuoco durante il periodo natalizio. La cessazione delle ostilità sarebbe considerato dal governo come "un passo importante" in direzione della pace sociale. (segue) (Mec)