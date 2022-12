Usa-Israele: si riunisce il gruppo strategico bilaterale, focus su Iran e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri per la sicurezza nazionale di Stati Uniti e Israele, Jake Sullivan e Eyal Hulata, hanno presieduto una riunione del Gruppo consultivo strategico (Scg) dei due Paesi, a cui hanno partecipato i rappresentanti delle principali istituzioni statali nel campo della politica estera, della difesa e dell’intelligence. I presenti, riferisce una nota, hanno discusso i principali sviluppi internazionali dopo l’ultima riunione, dedicando particolare attenzione alla situazione in Iran e in Ucraina. Le parti hanno anche discusso i rapporti delle autorità di Teheran con la Russia e la fornitura di armi iraniane a Mosca nel quadro della guerra in Ucraina. (Was)