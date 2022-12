Serbia: ambasciatore russo, Belgrado può contare su Mosca in relazione a Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore ha ricordato le parole del presidente russo Vladimir Putin secondo cui la posizione della Russia sulla questione del Kosovo "non è cambiata" e che Mosca "chiede una soluzione permanente reciprocamente accettabile tra Belgrado e Pristina basata sul diritto internazionale e sulla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite". L'ambasciatore russo ha sostenuto che la Russia "capisce le preoccupazioni e i problemi della Serbia come se fossero propri", poiché Belgrado "non si muove sulla sua posizione sulle sanzioni e rifiuta di aderire alle restrizioni occidentali sulla Russia". "L'Occidente sta usando i disordini in Kosovo come mezzo per fare pressione sul presidente serbo Aleksandar Vucic, metterlo all'angolo e costringerlo ad aderire alle sanzioni contro Mosca", ha concluso Bocan-Harchenko. (Seb)