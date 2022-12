Legge Bilancio: Monti, sorprende positivamente per prudenza bilancio ma c'è disattenzione a tema ineguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla manovra "mi ha sorpreso positivamente la conformità alle linee europee e la prudenza per il bilancio pubblico e per questo gli darei un 8 o addirittura un 9. Non supera però il 4 nella grande disattenzione al tema delle ineguaglianze, che semmai vengono rafforzate. E poi mi sarei aspettato una maggiore pretesa del rispetto delle regole e dello Stato, da questa destra sorprende che non ci sia tra condoni e nuove norme. Quanto ai cinghiali, sicuramente non sono parte essenziale di una manovra di bilancio". Lo afferma il senatore Mario Monti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.(Rin)