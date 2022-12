Brasile: governo impone tariffe più alte all'import di acciaio dalla Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'applicazione di misure compensative sui prodotti laminati era stata richiesta due anni fa dall'Associazione brasiliana a Valor do (Abal) che aveva presentato un'attenta denuncia al governo. "È un risultato storico per l'industria brasiliana dell'alluminio, che valorizza le pratiche commerciali eque e cerca sicurezza per continuare a investire nell'intera filiera nel Paese al fine di garantire l'approvvigionamento", ha affermato la presidente di Abal, Janaina Donas. "La preoccupazione per le attività della Cina nel commercio internazionale non è solo nostra, ma anche di altri Paesi, che in più occasioni hanno attivato procedure anti dumping contro la pratica dei sussidi". (segue) (brb)