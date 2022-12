Brasile: parlamento approva la legge di bilancio per l'anno 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, l'emendamento consentirà al nuovo governo, in carica dal 1 gennaio 2023, di spendere ulteriori 145 miliardi di reais, poco meno della metà dei quali andrà a finanziare l'erogazione di un assegno mensile di 600 reais (circa 115 dollari) ai più poveri. Lo strumento - erede del programma "Auxilio Brasil" varato dal governo uscente e che tornerà a chiamarsi "Bolsa Familia", come nei primi governi Lula - prevede ulteriori 150 reais per i minori di sei anni. I restanti 70 milioni di reais saranno destinati a programmi di spesa sanitaria, tra cui quello per le Farmacie popolari, e per aumentare il salario minimo di base. (segue) (Brb)