Brasile: parlamento approva la legge di bilancio per l'anno 2023 (3)

- Il tetto di spesa fissato in Costituzione, sul quale interviene la Pec, obbliga il governo a non aumentare le spese complessive più di quelle dell'esercizio anteriore, indicizzate con la crescita dell'inflazione. La settimana scorsa il ministro della Corte suprema (Stf) Gilmar Mendes aveva stabilito che il finanziamento del programma sociale, che giungeva a scadenza naturale a fine 2022, poteva essere realizzato anche oltre il limite di spesa, senza infrangere la Costituzione, riconosciuta l'interesse superiore della tutela dei meno abbienti. Il gruppo di transizione, la squadra che prepara il lavoro del presidente eletto, ha però ritenuto importante far approvare la Pec anche per blindare il finanziamento delle altre voci di spesa sociale. Il provvedimento consente una violazione del tetto di spesa per un anno, anche se la proposta iniziale puntava a due anni, e permetterà alla commissione competente di votare - già oggi - la legge di bilancio annuale. (segue) (Brb)