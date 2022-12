Brasile: parlamento approva la legge di bilancio per l'anno 2023 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inacio Luiz Lula da Silva, candidato del Partito dei lavoratori (Pt), torna presidente grazie alla vittoria alle elezioni sul presidente uscente, Jair Bolsonaro. Lula ha chiuso il primo turno del 2 ottobre con il 48,43 per cento dei consensi contro il 43,2 di Bolsonaro. Nello "spareggio" del 30 ottobre, Lula ha vinto con il 50,9 per cento dei voti, 1,8 punti in più di quelli ottenuti da Bolsonaro. L'ex sindacalista ha raccolto il maggior numero di voti mai ottenuti da un candidato alla presidenza, oltre i 60,3 milioni, mentre il leader conservatore - con oltre 58,2 milioni di voti, può vantare un risultato migliore di quello che gli aveva garantito la vittoria nel 2018. Bolsonaro è però il primo presidente uscente a candidarsi per un nuovo mandato senza ottenere la vittoria. Per Lula si è trattato del sesto assalto alla presidenza: dopo aver perso nel 1989, 1994 e 1998, Lula ha vinto le elezioni del 2002 e del 2006, anno in cui ha sconfitto al ballottaggio Geraldo Alckmin, oggi divenuto vice presidente eletto. (Brb)