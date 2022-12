Diplomazia: Tajani, Conferenza ambasciatori non è stata passerella ma riflessione profonda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La due giorni della XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori alla Farnesina “non è stata una passerella” ma un momento di riflessione profonda. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a chiusura dei lavori. “Siamo stati proficui, non è stata una passerella, ma un momento di riflessione profonda e di presa d’atto delle nostre potenzialità, ma anche di individuazione di un percorso politico da fare per far contare di più l’Italia”, ha detto Tajani. Il titolare della Farnesina ha aggiunto che “abbiamo confermato anche plasticamente questa volontà di collaborare, in modo orizzontale ma anche verticale”, tra governo e corpo diplomatico, tra diversi ministeri, il Parlamento, e diversi comparti dello Stato. (Res)