Egitto: Banca centrale alza tassi di interesse del 3 per cento (2)

- Secondo i dati della Banca centrale diramati oggi, il tasso annuo di inflazione core (calcolato senza tenere conto dei beni soggetti a forte volatilità) si è attestato al 21,5 per cento a novembre, in aumento rispetto al 19 per cento di ottobre. Nella nota, la Banca centrale ha diffuso anche i dati relativi alla situazione macroeconomica del Paese: “I dati preliminari indicano una ripresa dell'attività economica durante il terzo trimestre del 2022. Il prodotto interno lordo reale ha registrato un tasso di crescita del 4,4 per cento, rispetto a una media del 3,3 per cento, durante il secondo trimestre del 2022. La crescita del Pil reale è aumentata grazie alla crescita nei settori dell'agricoltura, del commercio all'ingrosso e al dettaglio e del turismo. La maggior parte degli indicatori preliminari ha continuato a registrare tassi di crescita positivi durante il quarto trimestre del 2022”. (Cae)