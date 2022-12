Municipio Roma VII: assessore Scuola, incontrato studenti, giovani al centro delle politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Municipio Roma VII "abbiamo incontrato i rappresentanti degli studenti degli istituti scolastici del nostro Municipio". Lo dichiarano, in una nota, l'assessore alla Scuola del Municipio Roma VII, Marcello Morlacchi, il presidente della commissione scuola, Fabrizio Grant, e il consigliere Alessandro Olivieri. "L’ incontro di oggi - aggiungono - che vede protagonisti gli studenti, è l’inizio di un percorso con il quale il Municipio intende raccogliere proposte e istanze. La centralità e l’importanza dei giovani nella nostra visione politica è stata più volte dimostrata nel corso di questo anno di mandato, iniziando dalle Linee guida che abbiamo approvato in consiglio di Municipio, all’istituzione del Consiglio dei giovani. Ci auguriamo quindi, vista anche la nutrita partecipazione, che questo percorso possa intercettare tutte le necessità e i bisogni dei nostri studenti, con lo scopo di migliorare il percorso formativo", concludono Morlacchi, Grant e Olivieri. (Com)