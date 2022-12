Difesa: Crosetto, necessario ripristinare tavolo con Esteri, serve visione a 360 gradi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- E’ necessario ripristinare il tavolo Esteri-Difesa, perché la Difesa non può muoversi all’estero senza coordinarsi totalmente con il ministero degli Esteri. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo alla sessione di lavoro sul tema “L’Italia e L’Unione europea di fronte alla guerra” nell’ambito della XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori. “Ci siamo accorti che (la Difesa) è uno strumento con cui ti devi difendere da un’invasione, andare a difendere un altro Paese, con cui ti devi confrontare in modo diverso. Oltre al compito di difesa nazionale, il dicastero è anche uno strumento di relazioni con gli altri Paesi”, ha detto il ministro. “Molto speso ci accontentiamo di smarcare caselle di impegno e non andiamo vedere quali risultati il Paese ha ottenuto, diversi da quelli che hanno ottenuto i militari. La capacità di andare a vedere qual è l’effetto che ha portato a casa quell’impegno è un nuovo modo che dobbiamo costruire tra noi”, ha proseguito Crosetto. “Una delle cose da fare immediatamente è ripristinare ol tavolo Esteri-Difesa. La Difesa non può muoversi all’estero senza coordinarsi totalmente con il ministero degli Esteri”, ha detto ancora il ministro. “Se volgiamo che la situazione in un dato Paese cambi veramente” serve una “visione a 360 gradi, che non è patrimonio di una maggioranza politica ma deve essere patrimonio del Paese”.(Res)