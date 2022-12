San Siro: Consiglio comunale approva odg per modifiche a piano per nuovo stadio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 27 favorevoli, 14 contrari e un astenuto è stato oggi approvato dal Consiglio comunale l'ordine del giorno, proposto dalla maggioranza, per apportare modifiche al masterplan per la realizzazione del nuovo stadio. Compatto il voto dei 23 rappresentanti di maggioranza, a cui si sono aggiunti i quattro si dei rappresentanti del centrodestra, due di Forza Italia, Gianluca Comazzi e Alessandro De Chirico, uno dell'ex candidato sindaco Luca Bernardo e quello di Manfredi Palmeri oltre al voto favorevole del sindaco di Milano Giuseppe Sala. Contrari invece il gruppo dei Verdi e alcuni rappresentanti della lista Sala: Alessandro Giungi, Simonetta d’Amico e Rosario Pantaleo, Enrico Fedrighini. Astenuto il consigliere Matteo Forte di Milano Popolare. L'ordine del giorno invitava il sindaco e la Giunta a impegnarsi su quattro tematiche: aumentare la capienza del nuovo stadio rispetto a quanto proposto dalle squadre, raggiungendo almeno 70 mila posti a sedere e garantendone quindi la sua natura popolare; un aumento della superficie verde in modo che raggiunga almeno il 50 per cento della superficie totale; il finanziamento di un piano di interventi con l'obiettivo di destinare almeno 40 milioni di euro per la riqualificazione dei quartieri vicini; il raggiungimento della neutralità carbonica con conseguente minimizzazione dell'impatto ambientale e un maggior distanziamento della nuova struttura dalle abitazioni di via Tesio, predisponendo anche soluzioni per l'abbassamento dell'inquinamento sonoro. (segue) (Rem)