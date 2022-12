San Siro: Consiglio comunale approva odg per modifiche a piano per nuovo stadio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non ci siamo fermati alla proposta originaria – ha dichiarato l'assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi -. Dalla Giunta quindi parere favorevole all'ordine del giorno”. "Una votazione difficile da cui la maggioranza esce difendendo la propria autonomia e allargando il consenso a una parte delle opposizioni. Continueremo a lavorare per allargare il consenso sul progetto in maggioranza, esigenti verso le squadre e sempre a tutela dell’interesse pubblico", ha dichiarato il capogruppo del Pd in Consiglio, Filippo Barberis. Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, Riccardo Truppo, ha invece espresso dubbi. “Il progetto sta andando avanti in maniera non ordinata” ha dichiarato durante il suo intervento evidenziando che “Fratelli d'Italia è convinta si stia perdendo un'occasione: il progetto doveva procedere spedito, ma anche valorizzando le strutture esistenti”. Della stessa opinione di Truppo è stato il consigliere leghista Alessandro Verri che si è detto sì a favore di un nuovo stadio, ma “non a favore di questo ordine del giorno che arriva nove anni dopo la prima discussione sul nuovo stadio”. “Con il centrodestra al governo questo stadio si sarebbe già fatto – ha rimarcato il consigliere leghista -. Abbiamo bloccato un investimento di più di un miliardo di euro di un privato che vuole rigenerare un'intera area di Milano”. “Le Giunte di sinistra non sono in grado di attrarre capitali per rendere Milano un faro in tutta Europa” ha concluso Verri. (Rem)