Usa: fondatore Ftx sarà rilasciato su cauzione per 250 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sam Bankman-Friedman, fondatore di Ftx, la piattaforma per lo scambio di criptovalute collassata nelle ultime settimane in uno scandalo multimiliardario di appropriazione indebita dei fondi dei clienti, sarà rilasciato su cauzione per 250 milioni di dollari. La sentenza emessa oggi da un giudice federale ha stabilito che l’imprenditore rimarrà agli arresti domiciliari a casa dei genitori a Palo Alto, in California, fino alla conclusione del processo ai suoi danni. La decisione del giudice arriva dopo che Friedman ha comunicato ieri ai suoi avvocati di voler essere trasferito negli Usa, dopo essere stato arrestato alle isole Bahamas per frode e altri reati fiscali legati al collasso della sua piattaforma. (Was)