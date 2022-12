Infrastrutture: Cecchetti (Lega), con Vigevano-Malpensa Lombardia pronta a ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lombardia è sempre più pronta a ripartire con infrastrutture e viabilità all'avanguardia. Dopo la conferenza dei servizi sulla ss11 ora si spinge sulla Vigevano – Malpensa. Uno snodo fondamentale per la nostra amata regione che potenzia l'accesso all'aeroporto. Finalmente si chiude l'era dei signor No e l'Italia riparte con slancio e velocità". Lo dichiara in una nota il deputato Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega in Lombardia. (Com)