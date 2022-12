Brasile: governo impone tariffe più alte all'import di acciaio dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera di commercio estero del Brasile (Camex) ha imposto l'applicazione di tariffe più alte sull'import di acciaio dalla Cina come misura compensativa. Il governo ha infatti verificato che le autorità di Pechino hanno concesso, nel corso degli ultimi anni, sovvenzioni a imprese del Paese, favorendole a livello internazionale. Lo riferisce il quotidiano "Valor economico" indicando che i nuovi dazi, compresi tra il 14,88 e il 14,93 per cento, saranno validi a partire dal primo aprile 2023. Le tariffe saranno valide per un massimo di cinque anni e saranno soggette a revisione per valutarne la proroga. (segue) (brb)