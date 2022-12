Brasile: futuro ministro Porti e Aeroporti, privatizzazioni infrastrutture saranno riviste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro ministro dei Porti e degli Aeroporti del Brasile, Marcio Franca, ha affermato che le concessioni di porti e aeroporti non ancora affidate all'iniziativa privata dovranno passare per una revisione del governo eletto di Luiz Inacio Lula da Silva. "Laddove la concessione sia già stata affidata, rispettiamo gli accordi. Tutte le altre privatizzazioni non ancora concluse passeranno al vaglio del nuovo governo, analizzate da tecnici che condividono la nostra visione politica", ha detto il futuro ministro subito dopo la sua indicazione nel governo di Lula. Franca ha affermato che gli investitori "devono capire" che la vittoria del nuovo governo rappresenta un nuovo pensiero politico. Secondo l'ex governatore di San Paolo, la nuova gestione "non ha riserve su tutto ciò che è privato, ma non adotta la regola di privatizzare tutto a prescindere". "La maggior parte delle infrastrutture aeroportuali e la maggior parte dei porti del Paese sono redditizi, una concessione al settore privato deve essere vantaggiosa anche per lo Stato", ha concluso. (Brb)