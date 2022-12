Legge Bilancio: Torto (M5s), anche oggi maggioranza dimostra sua inadeguatezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come accade ormai da una settimana a questa parte, anche oggi la maggioranza sta dando prova della sua più totale inadeguatezza. Mai, negli ultimi anni, si era vista una simile gestione della legge di Bilancio, accompagnata da una compressione dei tempi di discussione che mortifica tanto la Camera quanto il Senato. Vogliamo sperare che sia la prima e l'ultima volta e che, nelle ore che seguono, finalmente la situazione si sblocchi". Lo afferma in una nota la capogruppo del M5s in commissione Bilancio alla Camera Daniela Torto. (Rin)