Germania: arrestato sostenitore dello Stato islamico a Francoforte

- Una sostenitore dello Stato islamico di nazionalità tedesca è stato arrestato all'aeroporto di Francoforte sul Meno, all'arrivo dall'Iraq dove era detenuto fino all'estradizione in Germania. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il jihadista è accusato di appartenenza a un'organizzazione terroristica straniera e crimini di guerra, tra l'altro contro la proprietà. Nel 2016, l'uomo ha viaggiato con la moglie dalla Germania alla Turchia e da qui in Siria, dove si è unito al sedicente “califfato”. Entrato in Iraq, il terrorista è stato addestrato a Mosul, è stato arruolato in un'unità di combattimento dello Stato islamico e ha ricoperto una posizione di responsabilità nella logistica. Il miliziano e la moglie vivevano in un'abitazione da cui i legittimi proprietari erano fuggiti all'arrivo dei terroristi a Mosul. Nel 2017, l'uomo è stato catturato dalle forze curde e imprigionato a Erbil prima di essere estradato in Germania. Nel 2020, la moglie del jihadsita è stata condannata a tre anni di carcere dal tribunale di Monaco di Baviera, dopo essere tornata nel Paese a seguito dall'estradizione dall'Iraq.(Geb)