Camera: Calenda a Conte, su indennità parlamentari racconti palle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Il leader del Terzo Polo, Carlo Calenda, replica su Twitter al presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. "Non provare a fare l’azzeccagarbugli con me. Come ho sempre dichiarato, l'ultima volta stamattina, sono pronto a votare una norma che vieti collaborazioni retribuite con Stati stranieri. Ma cosa c’entra con le palle che hai raccontato sull'indennità?", puntualizza Calenda. (Rin)