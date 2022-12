© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, DIsabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, visits l'Azienda di servizi alla persona "Carlo Pezzani".Azienda di servizi alla persona “Carlo Pezzani”, viale della Repubblica, 86 Voghera/PV (ore 9:30)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione, Stefano Bolognini, si recano all'Ospedale dei Bambini “Buzzi” di Milano per la consegna dei “giocattoli sospesi” raccolti durante le iniziative delle festività natalizie di Palazzo Lombardia.Ospedale Buzzi, via Castelvetro 32 (ore 10)L'assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini, partecipa alla preghiera per la pace con l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, nella cornice di “In questa notte splendida”, tradizionale evento che si svolge sul sagrato del Duomo di Milano durante il quale 20 cori di ragazzi annunciano il Santo Natale con i canti della tradizione.Sagrato del Duomo (ore 13)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipa alla conferenza stampa di presentazione della Fondazione innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico dei quattro IRCCS pubblici della Lombardia. intervengono anche Alessandro Venturi (presidente Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo), Marco Giachetti (presidente Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico), Marco Votta (presidente Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori), Andrea Gambini (presidente Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta) e Igor Di Biasio (amministratore delegato di Arexpo).Palazzo Lombardia, ingresso N1, Sala Stampa, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 15)VARIEIl ministro alle Infrastrutture e vice premier Matteo Salvini compie un sopralluogo su Raccordo Lecco-Ballabio Statale 36 Km 6,3 a seguito della frana del 9 dicembre.Varchi di accesso alla Ss 36 Raccordo Lecco-Valsassina, Nuova Lecco-Ballabio (ore 14:30) (Rem)