Egitto: Banca centrale alza tassi di interesse del 3 per cento

- La Banca centrale d'Egitto ha annunciato un aumento dei tassi di interesse di 300 punti base (3 per cento). In una nota, l’istituto di credito ha annunciato di aver aumentato il tasso sui depositi, sui prestiti e sulle operazioni rispettivamente al 16,26 per cento, 17,25 per cento e 16,75 per cento. Anche il tasso di attualizzazione è stato innalzato di 300 punti base al 16,75 per cento. Questa è la quarta volta che il Comitato di politica monetaria della Banca centrale egiziana decide di alzare i tassi di interesse chiave dall'inizio della guerra in Ucraina lo scorso febbraio che ha innescato forti pressioni inflazionistiche sull'economia egiziana. Dall'inizio della guerra in Ucraina, il Comitato ha alzato i tassi di interesse chiave per un totale di 500 punti base, in tre momenti separati. L’annuncio di oggi arriva una settimana dall’ottenimento di un nuovo prestito di 3 miliardi di dollari del Fondo monetario internazionale (Fmi). (segue) (Cae)