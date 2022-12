Diplomazia: Tajani, accompagnare imprese in internazionalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre accompagnare le imprese nel loro processo di internazionalizzazione, in particolare quelle più piccole. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in chiusura dei lavori della due giorni della XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori alla Farnesina. “Le nostre piccole imprese sono 4 milioni e hanno bisogno di essere accompagnate. Queste imprese possono diventare più ricche (con l’internazionalizzazione) e poi assumere di più anche in Italia”, ha detto il titolare della Farnesina. (Res)