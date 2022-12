Turchia-Stati Uniti: Cavusoglu a segretario di Stato Blinken, continueremo lotta contro terrorismo in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia continuerà la propria lotta contro il terrorismo in Siria con determinazione. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, durante una conversazione telefonica con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Secondo quanto riferisce una nota del ministero degli Esteri turco, Cavusoglu e Blinken hanno discusso degli ultimi sviluppi in Ucraina, in particolare l'attuazione dell'accordo sul grano, l'allargamento della Nato, il processo di acquisto dei caccia F-16 da parte della Turchia il programma di visite bilaterali tra Ankara e Washington.(Res)