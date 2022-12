Diplomazia: XV Conferenza ambasciatrici e ambasciatori, riflessione profonda su ruolo Italia in politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La seconda giornata della XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori, conclusasi oggi alla Farnesina, ha permesso di riflettere profondamente sull’operato della diplomazia italiana, sia in termini di sicurezza che di promozione del Made in Italy, con la consapevolezza del ruolo strategico che l’Italia può avere nel mutato scenario internazionale. La giornata conclusiva della due giorni di conferenza ha visto gli interventi del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, del titolare della Farnesina, Antonio Tajani, e del ministro della Difesa, Guido Crosetto, tra gli altri. “L’Italia intende giocare un ruolo da protagonista in quei capisaldi che contraddistinguono la sua politica estera”, ha detto il presidente del Consiglio Meloni, ricordando di aver avuto contatti dopo aver assunto l’incarico “con 40 fra capi di Stato e di governo. Ho partecipato alla Cop27, al G20, al G7, al Consiglio europeo, al vertice dei Balcani occidentali, all’Asean e poi moltissimi incontri bilaterali”, a conferma dell’impegno del governo per portare avanti la posizione dell’Italia a livello internazionale. L’Italia, ha proseguito Meloni, “deve fare la sua parte senza arroganza con la consapevolezza di ciò che ci rappresentiamo”. “Possiamo fare la differenza come dimostrato in Europa sul tetto al prezzo del gas, o sulla tassazione alle multinazionali: senza il ruolo giocato dall’Italia l’accordo non si sarebbe sbloccato”, ha detto Meloni. (segue) (Res)