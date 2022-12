Diplomazia: XV Conferenza ambasciatrici e ambasciatori, riflessione profonda su ruolo Italia in politica estera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento, il presidente del Consiglio è intervenuta sia sulla sicurezza, energetica e degli approvvigionamenti, che sulle esportazioni dei prodotti italiani. “Favorire una maggiore dipendenza dalla Cina oggi sarebbe un errore. Oggi ci siamo resi conto della nostra eccessiva dipendenza energetica dalla Russia, così come di sicurezza dagli Stati Uniti”, ha detto Meloni. “Sono favorevole alla transizione ecologica ma se vuoi perseguirla devi essere tecnologicamente all’altezza, perché non è intelligente passare dalla dipendenza energetica nei confronti della Russia a quella elettrica nei confronti della Cina”, ha aggiunto Meloni. In questo senso, “la sfida è rendere le imprese italiane ed europee più resilienti e competitive, a prescindere da come si muoveranno gli altri”, ha affermato il presidente del Consiglio. Citando il cambiamento a cui sta assistendo il mondo, Meloni ha indicato che con la globalizzazione “chi si è indebolito siamo stati noi che abbiamo finito per non controllare le catene del valore”. Nel discorso Meloni si è concentrata anche sulla Difesa. “Per rafforzare l’autonomia strategica dell’Europa in termini di sicurezza bisogna rafforzare gli investimenti: la spesa militare è necessaria per difendere gli interessi nazionali”, ha affermato. Infine, per quanto riguarda l’aspetto della diplomazia economica, per Meloni, l’Indo-Pacifico e l’America Latina “sono aree strategiche che possono garantire opportunità”. “Ci dobbiamo preparare alla presidenza del G7 nel 2024 e credo che serva un rapporto strategico con le nazioni del G20”, ha detto Meloni. Il presidente del Consiglio ha evidenziato, infine, la necessità di iniziare a ragionare di più come Sistema Paese. “L’azione di diplomazia economica è cruciale. Quando si muove un’azienda si sta muovendo l’Italia e deve essere accompagnata e sostenuta, dando priorità a ciò che per noi è strategico”, ha detto Meloni. (segue) (Res)