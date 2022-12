Diplomazia: XV Conferenza ambasciatrici e ambasciatori, riflessione profonda su ruolo Italia in politica estera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La due giorni della XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori alla Farnesina “non è stata una passerella” ma un momento di riflessione profonda, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a chiusura dei lavori. “Siamo stati proficui, non è stata una passerella, ma un momento di riflessione profonda e di presa d’atto delle nostre potenzialità, ma anche di individuazione di un percorso politico da fare per far contare di più l’Italia”, ha detto Tajani. Per il titolare della Farnesina, la politica estera non è un privilegio del ministro degli Esteri ma vede “tutti protagonisti”. Tajani ha sottolineato che l'attuale esecutivo “è il primo governo politico” dopo anni, “e abbiamo capito che la politica estera non è un privilegio del ministro degli Esteri ma tutti sono protagonisti”. Il ministro ha poi ricordato che esiste la diplomazia in senso stretto ma anche “la diplomazia dei nostri militari” nelle missioni internazionali e “la diplomazia degli insegnanti” che insegnano l’italiano “in giro per il mondo”. Nel suo intervento, Tajani ha citato anche il ruolo delle imprese all’estero. Il matrimonio tra ricerca e industria è fondamentale per consentire all’Italia di crescere ed essere competitiva, ha affermato il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Tajani. Il titolare della Farnesina ha aggiunto che “occorre accompagnare le imprese nel loro processo di internazionalizzazione, in particolare quelle più piccole”. “Le nostre piccole imprese sono 4 milioni e hanno bisogno di essere accompagnate. Queste imprese possono diventare più ricche (con l’internazionalizzazione) e poi assumere di più anche in Italia”, ha puntualizzato il titolare della Farnesina. (segue) (Res)