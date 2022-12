Diplomazia: XV Conferenza ambasciatrici e ambasciatori, riflessione profonda su ruolo Italia in politica estera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la XV Conferenza delle ambasciatrici e ambasciatori d’Italia nel mondo è avvenuta la presentazione delle Borse di studio ambasciatore Luca Attanasio, promosse dalla Fondazione Mama Sofia. Come riferisce una nota, il progetto è nato dalla volontà di Zakia Seddiki Attanasio, fondatrice e presidente della Fondazione Mama Sofia, di ricordare l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e ha l’obiettivo di promuovere iniziative di formazione superiore e, al contempo, della lingua e del sistema di studi italiani. Il progetto è rivolto a studenti di 12 nazioni: Afghanistan, Albania, Algeria, Etiopia, Libia, Marocco, Niger, Nigeria, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Somalia, Tunisia. L’Università eCampus mette a disposizione 40 Borse di studio ambasciatore Luca Attanasio per l’iscrizione a un corso di laurea triennale o magistrale, e altrettanti corsi di italiano per il conseguimento della certificazione linguistica B2 per poter accedere ai suddetti corsi di laurea. L’iniziativa è stata sostenuta da Anpit, Associazione nazionale per l’industria e il terziario - e da Vexavit - l’azienda svizzera e con sede in Italia, specializzata in sistemi di sensoristica per la telemedicina, per i trasporti, per le infrastrutture strategiche e per il benessere delle persone. All’iniziativa della Fondazione Mama Sofia sono stati riconosciuti patrocini del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, del ministero dell’Istruzione e del Merito e del ministero della Ricerca e Università. (Res)