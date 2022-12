Ucraina: l’Iran a Zelensky su droni a Russia, “nostra pazienza ha un limite”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del ministero degli Esteri dell’Iran, Nasser Kanaani, ha invitato il presidente dell’Ucraina, Volodimir Zelensky, a smetterla di sostenere che Teheran fornisce droni alla Russia. In un comunicato stampa, Kanaani ha condannato le “ripetute accuse e le osservazioni pesanti del presidente ucraino contro la Repubblica islamica dell’Iran al Congresso degli Stati Uniti”. “L’Iran ha risposto ripetutamente alle accuse infondate riguardanti i droni lanciate da funzionari ucraini. Non abbiamo fornito alcun hardware militare a nessun attore per l’uso nella guerra in Ucraina”, ha aggiunto. Rivolgendosi direttamente a Zelensky, il portavoce della diplomazia iraniana ha detto che “farebbe meglio a sapere che la pazienza strategica dell’Iran per accuse così infondate non è infinita”. Ieri, 21 dicembre, rivolgendosi al Congresso degli Stati Uniti, Zelensky ha detto: “La Russia ha trovato un alleato nella politica di genocidio: l’Iran. I droni armati iraniani inviati in Russia a centinaia sono diventati una minaccia per la nostra infrastruttura critica. E' così che un terrorista ne ha trovato un altro”.(Res)