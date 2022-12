Legge Bilancio: Lollobrigida, la caccia non c’entra con la norma su cinghiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La caccia “in questa vicenda non c'entra niente”. Lo ha spiegato il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in una diretta Facebook per fare chiarezza sulla modifica della norma che prevede modalità d’intervento sui cinghiali. “Si tratta di selezione, che viene effettuata come ultima soluzione qualora tutte le altre soluzioni individuate non fossero sufficienti ad arginare i problemi”, ha aggiunto.(Rin)