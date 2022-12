Cultura: da "Natale nei Musei" ai concerti all'Auditorium, il programma degli eventi nella Capitale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema è natalizio anche per i concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Gli artisti del Coro e i Professori dell'Orchestra saranno insieme questa sera alle 20.30 per il Concerto di Natale Fiabe in Musica (Auditorium Parco della musica Ennio Morricone, Sala Santa Cecilia). Sul podio Stanislav Kochanovsky – uno dei più brillanti giovani direttori oggi in attività – affiancato dalle voci soliste del mezzosoprano Agunda Kulaeva e del tenore Sergey Radchenko ai quali si aggiunge la voce recitante di Milena Vukotic. Ingredienti per una perfetta atmosfera natalizia il racconto di A. N. Ostrovskij, La fanciulla di neve, scritto per uno spettacolo fiabesco commissionato dal Teatro Maly ed eseguito al Bolshoi con le musiche di scena di Čajkovskij. La versione presentata a Santa Cecilia è stata riscritta, per l'occasione, da Umberto Nicoletti Altimari che ripercorre la favola allegorica, legata alla fine dell'Inverno e all'arrivo del Sole e della Primavera, in cui la musica ricrea un'ambientazione fantastica, con continui rimandi alla tradizione popolare. Infine, dopo lo straordinario successo del tour 2022 che è arrivato nelle principali città europee, in Canada, Nord America, Giappone e Australia e dopo l’uscita del nuovo singolo natalizio, cover del celebre brano “Happy xmas (war is over)” di John Lennon e Yoko Ono, Il Volo arriva in concerto al Palazzo dello Sport di Roma, domani sera. Oggi invece il trio formato Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto presentano “Il Volo. Quello che porto nel cuore” alla Libreria Nuova Europa – I Granai. Nel volume, edito da Rai Libri, i tre artisti mettono su carta i loro ricordi, le emozioni, gli aneddoti della vita in famiglia come di una carriera straordinaria che li ha visti partire dall’Abruzzo e dalla Sicilia per raggiungere i palcoscenici di tutto il mondo. Tre grandi cantanti ma anche tre ragazzi che svelano nelle ultime pagine del libro i loro gusti musicali, di lettura e di cinema. (Rer)