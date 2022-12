Sicurezza: Mantovano, diplomazia e intelligence chiamati a svolgere servizi in contesto più difficile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso “l’impegno delle nostre Agenzie di sicurezza, noi intendiamo non spegnere le luci sulle numerose aree di crisi aperte in giro per il mondo, oltre quella ucraina – ha aggiunto -. Non intendiamo farlo per il Medio Oriente e per l’Africa, che - nonostante la sconfitta militare del cosiddetto Stato islamico - vedono la diffusione e l’espansione delle reti jihadiste transnazionali; vedono l’instaurazione di ‘province del califfato’; vedono le loro aggregazioni a milizie armate locali, e la radicalizzazione di queste ultime”. “Sapete bene come, oltre i territori di remoto insediamento, si sta creando una mezzaluna di violenza jihadista che si estende dall’area del Sahel al Mozambico, dalle Comore nell’Oceano Indiano, fino alle Filippine nel Mar Cinese meridionale. Nel Sahel in particolare nell’ultimo decennio le violenze sono scoppiate con una ferocia inimmaginabile”, ha indicato il sottosegretario. (segue) (Res)