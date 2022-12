Sicurezza: Mantovano, diplomazia e intelligence chiamati a svolgere servizi in contesto più difficile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mantovano, “questo perverso radicalismo, che fa coincidere politica e religione, ha fatto leva sulla frustrazione di tanti giovani privati di diritti, che patiscono la povertà e le scarse opportunità di istruzione e di lavoro. Gruppi jihadisti transnazionali sono impegnati in una persecuzione mirata e sistematica di quanti non accettano la loro ideologia estremista, siano essi musulmani o cristiani”. “Milioni di persone sono fuggite dalle aree dei conflitti e vivono in condizione di sfollati interni o di rifugiati nei Paesi vicini – ha aggiunto -. Né come diplomazia né come intelligence né come Governo possiamo voltarci dall’altra parte davanti alle gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali – compresa la libertà religiosa –, che spesso hanno per vittime donne e bambini. In tal senso, mi permetterete di sottolineare l’impegno del Ministro Tajani rispetto al tema, spesso obliato, delle persecuzioni dei cristiani nel mondo, e l’apprezzamento per la sua iniziativa di nominare un inviato speciale per la tutela delle minoranze cristiane nel mondo”. (segue) (Res)